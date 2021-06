De Parquet hat 30 Joer Prisong fir den Ex-Polizist Chauvin gefrot, d'Verdeedegung wollt eng Prisongsstrof op Sursis.

E Freideg den Owend eiser Zäit gouf d'Strof du bekannt: 22,5 Joer Prisong fir den Ex-Polizist wéist Mord vum zweete Grad, respektiv Doudschlag.

D'Famill vum George Floyd weist sech verhalen. "Dat do sollt d'Norm sinn" sot den Affekot vun der Famill Benjamin Crump. Hien huet weider erkläert, datt dëst déi längste Prisongsstrof wier, déi jee e Polizist am US-Bundesstaat Minnesota krut. D'Famill hätt gesinn, datt eng Persoun a gewëssem Mooss zu Verantwortung gezu gi wier. Op dat awer déi richteg Gerechtegkeet ass, stellt een a Fro. "Richteg Gerechtegkeet wier, wann den George Floyd nach hei wier bei senger Famill".

De Riichter Peter Cahill hat a sengem Urteel erkläert, datt d'Strofmooss net op Basis vun Emotiounen oder Sympathie geholl gi wier. Zu den 150 Méint wéinst dem Mord um zweete Grad koumen 10 Joer dobäi, well den Ex-Polizist seng Positioun mëssbraucht hat an besonnesch Grausam géintiwwer dem George Floyd war, esou de Riichter.

Den aktuellen US-President fënnt d'Urteel fir passend. "Ech kennen net all d'Ëmstänn, déi zum Urteel gefouert hunn, awer mir schéngt et de Richtlinnen no eng ubruechte Strof".

D'Demonstranten zu Minneapolis freeë sech iwwer d'Urteel géint den fréiere Polizist Chauvin. E Freideg Lokalzäit sinn dofir Leit mat Megaphonen duerch den Stadzentrum marschéiert. Si goufe vu Motoen eskortéiert. Obwuel si iwwer Stroossen mat besonnesch vill Trafic getrëppelt sinn, koum et zu kengen Tëschefäll. Do virdrun haten honnerte Mënsche virum Geriichtsgebai gewaart, wou d'Urteel annoncéiert gi war.