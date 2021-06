Dat Ganzt ass an enger Hal an der russescher Stad Solikamsk passéiert, eng 1.200 Kilometer ëstlech vu Moskau.

Fënnef vun de Leit, wéi och de Verdächtege, goufe mat Verbrennungen an e Spidol ageliwwert, dat hunn d'Ermëttler matgedeelt.

An der klenger Hal hu sech siwe Männer an dräi Fraen opgehalen an et soll zu engem Konflikt mat potentiellen Täter komm sinn, deen alkoholiséiert war. D'Hannergrënn sinn net kloer.

Géint de 44 Joer ale Mann gëllt elo wéinst versichtem Mord ermëttelt.