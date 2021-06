Wéi d'Police vun Albuerquerque New Mexiko matgedeelt huet, wier de Ballon an eng Stroumleitung gerannt.

Véier Leit si beim Tëschefall ëm d'Liewe komm, eng Persoun koum an d'Spidol an ass an engem kriteschen Zoustand. An der ganzer Ëmgéigend war wéinst dem Tëschefall de Stroum ausgefall. De Grond vun dëser Katastroph gëtt elo ënnersicht.

An de Medien war ze gesinn, wéi d'Gondel vum Ballon op der Strooss hunn. D'Gondel soll dann och de Berichter no do erofgefall sinn. De Ballon hätt sech geléist, wier du fortgeflunn an op enger anerer Plaz erëmfonnt ginn.