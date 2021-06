De Mann wier bal duerch zwou Barrièrë vun der russescher Botschaft zu Minsk gebrach.

Déi éischt Paart huet de Mann mat engem Auto duerchbrach an huet dono probéiert, fir iwwert déi zweet ze klammen. De 35 Joer ale Mann gouf awer doropshi festgeholl. Den Autoritéiten no stoung hien ënner Afloss vun Drogen. Déi genau Ëmstänn sinn awer net bekannt. Och ass net kloer, op den Tëschefall eppes mat der politescher Situatioun an der eemoleger Sowjetrepublik ze dinn huet. Russland ënnerstëtzt jo den aktuelle belrussesche President Alexander Lukaschenko.