Et ass ee Laf géint d'Zäit: Zanter en Donneschdeg siche Rettungsekippe ronderëm d'Dauer no Iwwerliewenden, dat nodeem een Héichhaus an de Koup gefall ass.

An der Nuecht op en Donneschdeg war am US-Bundesstaat Florida een Héichhaus mat 12 Stäck deels an de Koup gefall. E Feier huet d'Sich no Iwwerliewenden elo nach méi schwéier gemaach. D'Buergermeeschtesch vum Bezierk Miami-Dade, Daniella Levine Cava, huet op der Plaz vum Ongléck zu Surfside gesot, datt et extrem schwiereg wär, den Ursprong vum Feier an den Iwwerreschter vum Haus ze fannen, ze isoléieren an ze läschen. Dëst behënnert d'Sich no méiglechen Iwwerliewenden. D'Rettungsekippen notzen den Ament all hir Méiglechkeeten, fir d'Feier ze bekämpfen a gläichzäiteg no Persounen ze sichen.

© AFP

D'Gebai mat 130 Wunnenge war an der Nuecht op en Donneschdeg deelweis an de Koup gefall. D'Mënsche goufen am Schlof vum Ongléck iwwerrascht. Zanterhier leeft déi verzweiwelt Sich no méiglechen Iwwerliewenden.

Nach gëtt et Hoffnung, datt ee weider Persoune lieweg fënnt. Et gouf allerdéngs och ee weidert Doudesaffer ënnert den Iwwerreschter fonnt, sou d'Buergermeeschtesch. D'Zuel vun den identifizéierten Doudegen ass domadder op fënnef geklommen. D'Rettungsekippen hunn donieft nach net identifizéiert "mënschlech Iwwerreschter" fonnt.

Biller vu vermësste Persounen. / © AFP

Iwwer 150 Mënsche gëllen dem Daniella Levine Cava no nach als vermësst. D'Autoritéiten hunn zwar betount, datt déi Vermëssten net onbedéngt alleguer am Gebai waren. Fir eng méiglech Identifizéierung vun Affer goufe bei Familljememberen awer DNA-Prouwe geholl, sou lokal Medien. Gerett konnte bis ewell 35 Persoune ginn.

Den Ament ass nach net kloer wisou et zum Ongléck komm ass. Deen als Champlain Towers South bekannte Wunnkomplex gouf an den 1980er Jore gebaut. De Weekend gouf ee vun enger externer Firma verfaasste Rapport aus dem Joer 2018 verëffentlecht, an deem hunn Experten eng Partie Mängel opgelëscht. Doranner geet ënnert anerem vun "däitlechem Schued um Bau" rieds. Rëss am Bëton, baufälleg Sailen a Schied, déi eng deier an ëmfaassend Renovatioun brauchen, ginn am Rapport opgelëscht. Ob dës am Zesummenhang mam Ongléck stinn, ass den Ament nach net gewosst.

An Tëschenzäit gëtt och iwwerpréift, ob aner änlech al Gebaier sécher sinn. Fir zousätzlech Mëttel a Material nom Ongléck fräizeginn, hat de Gouverneur vu Florida Ron DeSantis den Noutstand deklaréiert.