Matten am Kampf géint d'Delta-Variant ass de brittesche Gesondheetsminister Matt Hancock zeréckgetrueden.

No Medieberichter iwwert eng Affär mat enger Mataarbechterin ass de brittesche Gesondheetsminister Matt Hancock zeréckgetrueden. Wie Corona-Reegele géing opstellen, misst sech dann och drun halen, sou de konservative Politiker an engem Video. Den 42 Joer alen Hancock hat e Freideg zouginn, Ofstandsreegele verletzt ze hunn. E Récktrëtt hat hien am Ufank awer nach refuséiert.

De Boris Johnson war vu ville Säite mat Appeller konfrontéiert ginn, säi Gesondheetsminister erauszegeheien: Dëse wär "hoffnungslos onvertrietbar." Och eng Partie Deputéiert vun de Konservativen hate sech den Appeller ugeschloss. De Récktrëtt huet de brittesche Premierminister elo ugeholl. Den Hancock kéint houfreg dorop sinn, wat hie virun a wärend der Pandemie erreecht hätt, sou den Johnson.

D'Zeitung "TheSun" hat e Freideg Biller publizéiert, déi weisen, wéi de bestuete Minister seng Beroderin Gina Coladangelo kësst. Zu deem Zäitpunkt gouf et awer streng Ofstandsreegelen zu Memberen aus aneren Haushalter, déi den Hancock selwer opgestallt hat.

Fir den Hancock war dat net deen éischte Reproche. Esou hat beispillsweis e Frënd vun him ee milliardeschwéieren Optrag fir d'Liwwerung vu Corona-Schutzausrüstunge kritt, obwuel hie keng Erfarungen op dësem Gebitt hat.