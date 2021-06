Am Westjordanland am Noen Oste waren op en Neits honnerte Mënschen op der Strooss.

Si protestéiere géint déi autonom Autoritéite vun de Palästinenser. Dat nodeems de Mënscherechtsaktivist Nizar Banat brutal ëm d'Liewen koum. Hien hat der Spëtzt vun de Palästinenser ëmmer nees Korruptioun reprochéiert. Hie soll en Donneschdeg kuerz no senger Interpellatioun vu palästinensesche Forces de l'ordre zu Hebron geschloen an ëmbruecht gi sinn. D'Autoritéiten ënnersichen de Fall elo.



Bei der Demonstratioun zu Ramallah elo soll et Ausernanersetzungen tëscht rosene Bierger an de Forces de l'ordre gi sinn. Nodeems Demonstrante mat Steng geworf hunn, hunn d'Beamten Tréinegas agesat, wéi e Fotograf vun der franséischer Noriichtenagence AFP mellt.



Zanter méi ewéi 15 Joer ass dem President Mahmut Abbas seng autonom Administratioun net méi demokratesch legitiméiert.

Viru Wochen hat hie Chamberwale verréckelt, op eng net definéiert Zäit. Den Aktivist fir Mënscherechter, deen elo dout ass, hat sech als Kandidat fir déi Wale registréiere gelooss.