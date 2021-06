Geheim Dokumenter, déi den Tëschefall ëm dat brittescht Krichsschëff HMS Defender a Russland betreffen, goufen op enger Bushaltestell fonnt.

Brittescht Schëff viru Krim vu Russland attackéiert

E Mëttwoch gouf dat brittescht Krichsschëff am Mier virun der Krim vu Russland attackéiert. Russland hat sech domadder erkläert, datt d'Schëff ouni Erlabnis a russesch Gewässer agedronge war. Fir Russland war dëst eng "bewosst a virbereet Provokatioun". D'Schëff wier ronn 3 Kilometer a russesch Gewässer agedrongen an eréischt no Warnschëss, op Ermanungen hätt d'Crew net reagéiert, hätt d'MSH-Defender ëmgedréint a wier an eng aner Richtung gefuer.

Dësem Virworf hat Groussbritannien widdersprach. Dat brittescht Krichsschëff wier friddlech an ukrainesche Gewässer ënnerwee gewiescht. Groussbritannien wéi vill aner Länner och hunn déi russesch Annexioun vun der Krim net unerkannt a betruechten d'Hallefinsel weider als ukraineschen Territoire.

Geheimdokument op Busarrêt vergiess

E Geheimdokument, wat sech mat dësem Tëschefall beschäftegt, gouf en Dënschdeg an enger Bushaltestell a Südengland vun engem Mataarbechter vum brittesche Verdeedegungsministère vergiess. Wéi d'BBC mellt, huet e Bierger se fonnt an d'Autoritéiten anonym iwwert de Fundus informéiert.

An dësem Dokument ass et ënner anerem ëm strategesch Iwwerleeunge gaangen am Clinch mat Russland virun der Hallefinsel Krim. Ënner anerem ass et och drëm gaangen, wéi d'HMS Defender sollt duerch d'Schwaarz Mier fueren. E Mëttwoch, also een Dag nodeem d'Dokumenter vergiess goufen, koum et jo zum Tëschefall tëscht der russescher an der brittescher Arméi.

Dokument war der BBC no 50 Säiten déck mat vertraulechen E-Mailen a Powerpoint-Presentatiounen. Doraus soll erauszeliese gewiescht sinn, datt sech déi brittesch Autoritéiten duerchaus bewosst waren, datt de Parcours vun der HMS Defender eng schaarf Reaktioun vu Moskau kéint ervirbréngen. Et hätt ee sech wuel bewosst fir de Wee duerch d'Mier virun der Krim entscheet, well ee wollt evitéieren, datt Russland kéint mengen, datt dat Vereenegt Kinnekräich "Angscht" hätt a "fort géif lafen".

Wéi et vun offizieller brittescher Säit heescht, hätt de Mataarbechter seng Virgesetzten iwwert de Verloscht vun den Dokumenter informéiert, dat schonn déi Woch virum Tëschefall op der Krim. Eng Enquête gouf an d'Weeër geleet.

Russland iwwer Dokumenteverloscht ameséiert

Dëse "Faux-Pas" huet dann op russescher Säit fir gréissert Amusement gesuergt. "007-Agente sinn och net méi dat, wat si emol waren" huet d'Spriecherin vum russeschen Ausseministère op Telegram geschriwwen. "Firwat brauch ee russesch Hacker, wann et brittesch Busarrête ginn"