Würzburg gedenkt den Doudegen no der Messerattack virun zwee Deeg. Dräi Fraen waren ëm d'Liewen komm, siwe Persoune goufe blesséiert.

Den Affer gouf e Sonndeg mat enger Mass an der bayrescher Stad geduecht. Den Täter, e 24 Joer ale Mann aus Somalia, sëtzt aktuell wéinst Mord a méi Fäll a versichtem Mord an Untersuchungshaft. Iwwer déi genee Motiver fir seng Dot gëtt et nach vill Onkloerheet. D'Enquêteure siche weider.

Kloer ass, de Mann war dëst Joer schonn zweemol an eng psychiatresch Struktur agewise ginn.