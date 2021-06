Am Weste vu Kanada an am Nordweste vun den USA ass eng Hëtzt am Gaang.

De Weekend goufen nei Rekord-Temperaturen gemooss: zu Lytton, British Columbia, stoungen ee Moment 46,6 Grad Celsius um Thermometer. De Rekord louch bis ewell bei 45 Grad, déi am Joer 1937 gemooss gi waren. Duerch de Klimawandel riskéiert et, méi heefeg zu méi extreme Wiederphenomener ze kommen. Een isoléierte Phenomen eleng mam Klimawandel verbannen, ass par konter komplizéiert..