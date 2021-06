Den RTL Group verkeeft RTL Belgium, seng belsch Geschäfter also, un zwou aner belsch Mediegruppen.

Déi belsch "DPG Media" a "Groupe Rossel" bezuelen dofir 250 Milliounen Euro.

D'Transaktioun muss nach vun de Regulateure gréng Luucht kréien a géing Enn vum Joer ofgeschloss ginn.

Dem Chief Operating Officer vun RTL, dem Elmar Heggen no, wiere béid Gruppe gutt opgestallt, fir d'Transformatioun vun RTL Belgium z'acceleréieren. Et wier déi bescht Optioun fir d'Employéen an d'Aktionären.