Zanter bal 8 Méint leeft de Biergerkrich an Tigray, enger Verwaltungsregioun aus dem Norde vun Äthiopien.

Trotz Wafferou, déi zanter e Méindeg vun der Regierung proklaméiert gouf, soll de Kampf an Zukunft weider renforcéiert ginn, bis all Feinden d'Regioun verlooss hunn, sou heescht et vun deenen, déi sech géint Regierung stäipen.

Ee Krich, dee schonn zanter November am Gaangen ass, huet elo fir eng Tëschenzäit Rou fonnt. Nodeems déi äthiopesch Partei a Befreiungsorganisatioun TPLF an d'Regionalhaaptstad Mekele marschéiert ass, huet Regierung e Méindeg den Owend fir ganz Tigray eng Wafferou proklaméiert. Grond dofir sinn déi katastrophal humanitär Konditiounen an der Regioun.

De Paul Heber, Spriecher fir Unicef Lëtzebuerg, mat weideren Informatiounen iwwert d'Regioun:

„Et ass eng ganz schwéier Situatioun, souguer wa grad net geschoss gëtt, ass schonn därmoosse vill futti gemaach ginn. Déi Kris ass elo 7 Méint al. Mir hunn 1,6 Millioune Leit, dovun 270 Dausend Kanner eleng, déi intern deplacéiert gi sinn duerch de Konflikt, dat heescht an aner Wieder, si sinn an hirem eegene Land op der Flucht. Mi hu selwer vu schlëmme Violatiounen, vu Mënschen a Kannerrechter. Dat heescht engersäits Attacken op Kanner, well si enger bestëmmter Ethnie ugehéieren, aus Revanche, mir gesi spezifesch Gewalt géint Meedercher, mir wësse vu Massemorden, mir wësse bis elo vun 136 Vergewaltegungen, souguer géint Meedercher wéi och géint Jongen, getrennte Famillen, mä dat ass bis elo just d'Spëtzt vum Äisbierg.“

Do kënnt awer nach dobäi, dass ganz Systemer, vun deenen d'Kanner ofhängeg sinn, zerstéiert goufen. Mëttlerweil kann ee schonn dovu schwätzen dass eng eventuell Hongersnout wäert antrieden. Den Informatioune vun Unicef no liewe bis ewell 350.000 Mënschen a katastrophale Konditiounen, déi héchsten Zuel zanter 2011. Ouni genuch humanitär Hëllef riskéieren 120.000 Kanner an nächster Zäit ze stierwen, sou de Paul Heber.