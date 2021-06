Well den Zoustand vum Héichhaus, dat lescht Woch deelweis an de Koup gefall ass, därmoosse schlecht war, gouf et scho viru Méint Warnungen.

Wéi elo bekannt gouf, hat et an engem Bréif vum President vun de Koproprietéite vum Gebai un d'Awunner viru Méint scho geheescht, de Verfall vum Bëtong hätt sech beschleunegt. Deemno waren do scho bedeitend Schied besonnesch um Daach festgestallt ginn.

Eng Expertis vun der Stad Surfside aus dem Joer 2018 hat och scho vu strukturelle Schied geschriwwen, sou wéi Rëss am Keller vum Gebai. Ma deemools gouf net explizitt virdru gewarnt, datt d'Gebai kéint astierzen, et gouf awer drop higewisen, déi Schied esou séier wéi méiglech ze behiewen. Souguer en Devis gouf et do an Héicht vun 9,1 Milliounen Dollar, fir déi néideg Renovatiounen a Reparaturen ze maachen.

Zwee Joer méi spéit goufen d'Awunner nach emol informéiert, dass den urspréngleche Bericht nach emol iwwerschafft gouf, d'Aarbechten nach emol missten erweidert ginn. Och do gouf nees en Devis accordéiert an engem Ëmfang vu 15 Milliounen Dollar. Wéi CNN mellt, sollt dës Woch ugefaange gi mat Bezuelen.

Ze spéit. Een Deel vum Champlain Tower war d'lescht Woch an der Nuecht op en Donneschdeg an de Koup gefall. E puer Awunner konnte sech iwwer eng Trap a Sécherheet bréngen oder goufe vu Balcone gerett. Ma nach ëmmer gi vill Affer ënnert den Debrise vermutt, déi meescht goufe am Schlof iwwerrascht. Bis ewell konnten 11 Doudeger gebuerge ginn, 150 gi weiderhi vermësst. Et geet een antëscht net méi dovun aus, nach Iwwerliewender ze fannen.

Den uS-President Joe Biden huet en Dënschdeg annoncéiert, dës Woch a Florida ze reesen. Vum Wäissen haus huet et geheescht, hien a seng Fra Jill géifen d'Onglécksplaz en Donneschdeg besichen.