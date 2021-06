De Bülent Kilic gouf e Samschdeg um Bord vun der Pride-Parad an der Tierkei op brutal Manéier vun der Police festgeholl.

Dosende Journalisten hu sech an deem Kader en Dënschdeg zu Istanbul versammelt a fir Pressefräiheet a géint Policegewalt demonstréiert. An der tierkescher Haaptstad Ankara hu ronn 20 Medienhaiser protestéiert.

De renomméierte Fotojournalist Bülent Kilic war festgeholl ginn, well hien iwwert déi verbueden Pride-Parad zu Istanbul berichte wollt. D'Poliziste waren dobäi immens brutal. Den AFP-Fotograf gouf op e Buedem gedréckt an hat dobäi d'Knéie vun de Beamten um Réck an op sengem Genéck. Seng Kamera gouf beschiedegt.

Op der Mannif en Dënschdeg goufen dowéinst Plakater mat Fotoe vum Kilic gewisen, mat der Opschrëft: "Mir kënnen net ootmen" - ugeleent un de Virfall mam George Floyd, deen an den USA op déi Manéier vu Polizisten ëmbruecht gouf.

De Kilic gouf stonnelaang op engem Policebüro zu Istanbul festgehalen, ier en owes nees fräigelooss gouf. Hien huet eng Plainte géint déi bedeelegt Beamten deposéiert.

Den AFP-Chef Fabrice Fries hat an engem Bréif d'Verhale vun der Police op d'Schäerfst kritiséiert an huet déi tierkesch Autoritéiten opgefuerdert, de Virfall séier èennersichen ze loossen an déi noutwenneg Moossnamen z'ergräifen, fir dass déi bedeelegt Poliziste zur Verantwortung gezu ginn.

Der tierkescher Regierung gëtt virgeworf, d'Pressefräiheet systematesch z'ënnergruewen. Reporter bekloe sech, dass hir Aarbecht duerch e Verbuet vun Opnamen vu Polizisten zousätzlech méi schwéier ginn ass. Am Weltpressefräiheetsindex vu Reporter ouni Grenzen ass d'Tierkei op Plat 153 vun 180 Länner.