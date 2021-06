Zukünfteg däerf sech jiddwer Fra a Frankräich kënschtlech befruchte loossen. Domat gëtt e Walkampfversprieche vum President Emmanuel Macron ëmgesat.

Déi Paräisser Nationalversammlung huet engem sougenannte Bioethek-Gesetz en Dënschdeg gréng Luucht ginn, mat deem fir d'éischte Kéier och Singelen a lesbesch Koppelen hire Kannerwonsch verwierkleche kënnen.

Ëmfroen no ënnerstëtze méi wéi zwee Drëttel vun de Fransousen d'Ouverture vun der kënschtlecher Befruchtung, wéi se an anere Länner schonn üblech ass. Bis ewell hu Single-Fraen oder lesbesch Koppelen aus Frankräich mussen an d'Ausland reesen, fir sech do mam Spendersom befruchten ze loossen, zum Beispill an der Belsch oder a Spuenien.

Konservativ a kierchlech Gruppen hunn ëmmer erëm dogéint demonstréiert. Si argumentéieren, dass d'Gesetz Kanner hirer Pappefigur géif berauben an traditionell Familljestrukture géif bedroen. De franséische Gesondheetsminister Olivier Véran huet dogéint vun engem "gudden Dag" fir Frankräich geschwat. Sengen Informatiounen no kéinte Fraen nach "viru Joresenn 2021" vun dëser Neireegelung profitéieren.

Dat Bioethik-Gesetz erlaabt et donieft méi franséische Fraen, hir Eezellen afréieren ze loossen, fir se da spéider kënne befruchten ze loossen. Bis ewell war esou eng Behandlung just an Ausnamefäll erlaabt, zum Beispill wann e Kriibstraitement d'Fruchtbarkeet beanträchtegt.

Doriwwer eraus gëtt d'Gesetz Kanner, déi mat Hëllef vu Spendersom gebuer goufen, d'Recht, als Erwuessener d'Identitéit vun hirem Papp gewuer ze ginn. Bis ewell huet Frankräich de Spender Anonymitéit garantéiert. D'Leihmutterschaft bleift verbueden. Op dës Aart a Weis entstane Kanner kënnen awer ënner Oploen fir d'éischte Kéier vun den Autoritéiten unerkannt ginn.