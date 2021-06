Een éisträichesche Mediewëssenschaftler reprochéiert der Grénger Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Plagiat.

Si hätt an hirem Buch mam Titel "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" ofgeschriwwen an eng ganz Rei Formuléierunge wieren net vun hier. An dësem 240 Säite laange Buch schwätzt d'Politikerin virun allem iwwer perséinlech Erliefnisser a gréng politesch Konzepter.

Déi Gréng schwätze vun Diffamatioun. Den Affekot vun der Baerbock sot, et wiere keng Droits d'auteur gebrach ginn, hie géing net verstoen, wéi een esou Reprochë kéint maachen.