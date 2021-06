Ee Joer nodeems zu Hongkong en neit Sécherheetsgesetz a Kraaft getrueden ass, schléit Amnesty International nach eemol Alarm.

Mat dem Gesetz géingen d'Grondrechter systematesch limitéiert- an d'Kritiker agespaart ginn. D'Autoritéite géingen ëmmer nees ouni Grond Leit festhuelen.

Déi chineesesch Sondervewaltungszon wär mëttlerweil e Police-Staat, an deem d'Angscht a groussen Deeler vun der Gesellschaft ze spieren wier: an der Politik, der Kultur, der Educatioun an de Medien.