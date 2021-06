E Jong vu 7 Joer gouf vu sengem Judo-Trainer sou dacks ëmmer nees op de Buedem geheit, dass e fir d'éischt an de Koma gefall a spéider verscheet ass.

Dat hu Vertrieder vum Feng-Yuan-Spidol e Mëttwoch matgedeelt. De Jong war den 21. Abrëll ageliwwert ginn, no engem Judo-Training. Den Trainer hat d'Kand net manner wéi 27 Mol op de Buedem geworf.

D'Kand hat Bluddungen am Gehier a louch 70 Deeg laang am Koma, huet um Enn awer Otemproblemer entwéckelt. Zum Schluss hunn d'Organer versot an d'Elteren hunn decidéiert, déi liewenserhalend Moossnamen ze stoppen.

Géint de Judo-Trainer leeft en Ermëttlungsverfare wéinst schwéierer Kierperverletzung a Kandsmëssbrauch. Dem Procureur no hat de Bouf gesot, den Trainer wier "e groussen Idiot". Doropshin hätt den Trainer um Jong deenen anere Schüler verschidde Judo-Technike gewisen, obschonns d'Kand net mat de Grondbeweegungsofleef vum Kampfsport vertraut war.

An och nodeems de Jong sech beschwéiert hätt ganz schro de Kapp wéi ze hunn, hätt den Trainer hien nach eng Dose Mol op de Buedem geheit, sou de Procureur. De Jong hätt sech iwwerginn. Medieberichter no hätt de Jong den Trainer ugebiedelt, domat opzehalen, well hien et net méi aushale géif.

Wéi et schéngt soll de Monni vum Bouf wärend dem Training dobäi gewiescht sinn, ma och hien hätt den Trainer net stoppe kënnen.