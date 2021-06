Am Engadin bei Pontresina hat de Mann sech leschten Donneschdeg fir eng Wanderung op de Wee gemaach.

Dono war hie 4 Deeg laang net méi gesi ginn a war als vermësst gemellt ginn. Eng grouss Sichaktioun gouf lancéiert. Um Enn war et e Rucksak, deen d'Secouriste um Méindeg op d'Spuer vum Vermësste bruecht huet.

De Mann war liicht blesséiert an no all deenen Deeg staark geschwächt. Hie gouf mam Helikopter an e Spidol op Samedan geflunn.

Dat deelt d'Kantons-Police vu Graubünden op hirem Internetsite mat.