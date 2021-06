Mat senger Famill war de Bouf e Méindeg un de Séi gefuer, fir hei e schéinen Dag bei guddem Wieder ze verbréngen.

De Jong hat um Bord vum Waasser gespillt a war op eemol verschwonnen. D'Police gouf alarméiert an och vill vun den anere Gäscht, déi um Séi entspane wollten, hu bei der Sicht gehollef. Eng hallef Stonn méi spéit huet een Zeien de Kierper vum klenge Jong gesinn am Waasser dreiwen. Nach op der Plaz gouf mat der Reanimatioun ugefaangen an den 8 Joer ale Jong, deen 2015 mat senger Famill aus Syrien an Däitschland koum, gouf nach an d'Klinick bruecht. Do gouf, wéi d'Bild mellt, den Doud festgestallt.