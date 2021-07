Et ass net fir d'éischt, datt stierflech Iwwerreschter vun honnerten indigene Kanner a Kanada fonnt goufen.

Enn Mee goufen eng éischte Kéier am Weste vu Kanada anonym Griewer mat iwwer 200 Kannerläichen entdeckt, 1 Mount drop war et den nächste Fall, do goufe souguer 750 Griewer am Zentrum vum Land fonnt. Béid Kéieren waren déi stierflech Iwwerreschter vun indigene Kanner an der Géigend vu fréiere kathouleschen Internater vergruewe ginn. E Mëttwoch war et dann eng weider traureg Decouverte am Südweste vu Kanada.

Rieds geet vun 182 onmarkéierte Griewer an der Géigend vun enger Schoul fir d'Kanner vun den Urawunner bei der Stad Cranbrook. D'Enquête leeft den Ament nach.

A Kanada ware vun 1874 u ronn 150.000 Kanner vun Urawunner a gemëschte Koppele vun hire Famillen an hirer Kultur getrennt ginn an a kierchlech Heemer komm, fir si esou zu enger Upassung un déi wäiss Majoritéitsgesellschaft ze zwéngen. Vill vun hinne goufen an Heemer mësshandelt a sexuell mëssbraucht. Aktuellen Informatiounen no sinn op d'mannst 3.200 vun dëse Kanner gestuerwen, déi meescht un Tuberkulos.