De Virfall ass en Donneschdeg um hallwer 9 geschitt, dat an enger Maschinn, déi a Richtung Milan starte sollt. E Mann hat sech op eng Toillette agespaart.

E Fliger vu Ryanair gouf en Donneschdeg de Moien um Fluchhafen Zaventem zu Bréissel evakuéiert, dat nodeems e Mann, dee keng Reesdokumenter bei sech hat, sech op enger Toilette am Fliger agespaart hat. Dat huet och déi belsch Police confirméiert. De Mann gouf festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter op Hal-Vivorde.

Wéi et säitens Zeien am Fliger heescht, hätt de Mann sech op e Sëtz gesat, deen hien allerdéngs net reservéiert huet. Dono hätt hie sech op eng aner Plaz gesat, ma och déi war reservéiert, sou dass hie schlussendlech sech op der Toilette agespaart huet an um Wee och eng Partie Leit op d'Säit gedréckt hätt.

De Fliger huet missten evakuéiert ginn, fir sécher ze goen, dass de Mann näischt zeréckgelooss huet op sengem Wee aus dem Fliger oder eben op der Toilette. Wéi de Mann iwwerhaapt u Bord vum Fliger komm ass, ass nach komplett onkloer.