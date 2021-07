Der Firma vum Ex-US-President Trump an dem Finanzchef Allen Weisselberg gëtt zu New York Déifstall a Steierbedruch reprochéiert.

Den 73 Joer alen Allen Weisselberg gouf mat Handschellen an e Geriicht zu New York bruecht an huet do op "net schëlleg" plädéiert.

An der Uklo geet et ëm net versteiert Zousazleeschtunge fir de Weisselberg an d'Notze vun enger Luxus-Wunneng, en Auto a Boerbezuelungen. Hie soll an engem Zäitraum vu 15 Joer keng Steieren op Akommes vun 1,76 Milliounen Dollar bezuelt hunn. D'Ukloschrëft vu 24 Säiten ëmfaasst am Ganze 15 Uklopunkten, dorënner Steierbedruch, Dokumentefälschung a schwéieren Déifstall.

© AFP

Géint den Donald Trump gouf net geklot. Dat kéint theoretesch awer nach zu engem spéideren Zäitpunkt passéieren.

De fréieren US-President huet och dës Kéier nees vun enger politesch motivéierter Hexejuegd géint seng Persoun geschwat.