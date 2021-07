130 Länner hu sech op e Steiersaz vun op d'mannst 15% gëeenegt. Jorelaang ass verhandelt ginn.

D'G7-Staaten hate jo och schonn en Accord fonnt, lo zéien 130 OECD-Länner no, Lëtzebuerg ass och derbäi. 139 hate verhandelt. Just 9 Länner, dorënner Irland, hunn dat Ganzt net mat ënnerschriwwen.

Detailer sollen an den nächste Méint gekläert ginn.

Grouss Konzerner, déi op ville Plaze present sinn, sollen an Zukunft däitlech méi Suen do versteieren, wou se se tatsächlech verdéngen. Dacks gi Beneficer a Länner transferéiert, wou méi en niddrege Steiersaz gëllt.

Déi fréieren US-President hat sou eng Mindeststeier ëmmer refuséiert.