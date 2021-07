Den Donald Trump hat déi Hiriichtungen no 17 Joer jo nees erlaabt. Den Joe Biden wëll d'Doudesstrof jo eventuell ganz ofschafen.

De Justizminister huet um Freideg e Moratoire annoncéiert, deen d'Exekutiounen op Bundesniveau an den USA soll aussetzen. Den aktuelle President Joe Biden wëll d'Doudesstrof ganz ofschafen.

Op Bundesniveau war 17 Joer laang keen Doudesurteel vollstreckt ginn, bis den Trump et de leschte Juli nees erlaabt huet. Zanterdeem goufen 13 Mënschen exekutéiert.

Déi Hiriichtunge goufe wéi gesot elo gestoppt. De Justizminister schwätzt vu méiglecher Willkür, well iwwerproportional vill Schwaarzer betraff sinn an d‘Zuel vun de Feeluerteeler héich wär. Et soll och ënnersicht ginn, ob d'Substanzen an der Gëftsprëtz net mat héijem Risk a vill Péng verbonne sinn.