Am brasilianeschen Amazonas koum et am Juni zu Dausende Bëschbränn an hu fir dee schlëmmste Mount zanter bal 15 Joer gesuergt.

Am Ganze sinn 2.308 Bränn mat Hëllef vu Satellitten entdeckt ginn, sou de Fuerschungsinstitut Inpe en Donneschdeg. Et handelt sech ëm eng Hausse vun 2,3 Prozent géintiwwer Juni 2020. De Rekord louch fir de Mount Juni am Joer 2007 bei iwwer 3.500 Bränn. Ma schonn de Mount virdru ware besonnesch vill Bränn gemellt ginn. Et war mat iwwer 1.100 Feier och dee schlëmmste Mee zanter 2007.



Ëmweltschützer maachen de President Jair Bolsonaro, deen zanter Januar 2019 am Amt ass, fir déi méi schlecht Situatioun responsabel. Hie soll dat illegaalt Ofholze favoriséieren. De Bolsonaro hat jo schonn a sengem Walkampf annoncéiert, d'Amazonasregioun méi staark fir wirtschaftlech Zwecker wëllen ze notzen a mécht an deem Kader ëmmer nees Schutzgebidder op fir Landwirtschaft a Biergbau. Den Amazonas-Reebësch ass fir de Klimaschutz vun zentraler Bedeitung, e gëllt als "gréng Long" vun der Äerd. D'Beem kënnen CO2 ophuelen a späicheren. Wa si ofbrennen, ofstierwen oder ofgeholzt ginn, geroden Zäregase weiderhin an eis Atmosphär.