Fir d'éischt eng extrem Canicule mat Temperature vu bal 50 Grad, duerno e katastrophale Bëschbrand.

Bannent e puer Stonne waren déi meescht Gebaier vun der klenger Stad ofgebrannt. 90 Prozent vun der Uertschaft sinn zerstéiert.

No 3 Deeg mat Temperaturen iwwer 45 Grad an enger Rekord-Temperatur vun 49,6 Grad war et d'Hoffnung fir d'Leit am kanadesche Lytton a British Columbia, dass dat Schlëmmst elo eriwwer wär. Ma den nämmlechten Dag ass och e grousst Feier ausgebrach.

Vun den Autoritéiten heescht et, "et hätt een nach ni sou eppes gesinn". D'Feier war esou séier, dass emol keng Zäit war, d'Leit ze evakuéieren. Bannent 20 Minutten nodeems een den Damp emol gesinn hätt, hätten d'Flamen op ganz Lytton iwwergegraff. Déi meescht waren do schonn aus hiren Haiser gelaf.

Donieft huet déi extrem Canicule an der Provënz British Columbia bannent e puer Deeg ronn 500 Doudeger verursaacht. Normalerweis wären et soss an dem Zäitraum just 165 Doudesfäll. Bannent 24 Stonne goufen an der kanadescher Provënz 62 Bränn gezielt.