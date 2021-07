Iwwer 8 Méint no der Amokfaart an der Tréierer Foussgängerzon fänkt den 19. August de Prozess géint de presuméierten Täter un.

Fir d'Haaptverhandlung sinn um Landgeriicht Tréier elo mol 26 Verhandlungsterminer bis Enn Januar ugesat, wéi d'Geriicht e Freideg matgedeelt huet. De Procureur d'Etat geheit dem Ugeklote fënneffache Mord an doriwwer eraus versichte Mord an 18 Fäll souwéi geféierlech a schwéier Kierperverletzung a 14 Fäll vir.

Den 1. Dezember 2020 soll den 51 Joer ale Mann mat sengem Auto an d'Foussgängerzon gefuer sinn a 5 Mënschen ëmbruecht hunn. Op sengem Wee duerch verschidde Stroosse soll hien d'Passante mat héijer Vitesse erfaasst hunn, ier hien no e puer honnert Meter an der Géigend vun der Porta Nigra aus dem Won geklommen ass. Do gouf hien dunn och festgeholl.

Der Uklo no ass hien einfach drop lassgefuer an awer och ganz geziilt an d'Passanten, fir der méiglechst vill ëmzebréngen oder op d'mannst ze blesséieren. D'Staatsanwaltschaft geheit dem Mann Mord aus nidderträchtege Grënn a mat gemenggeféierleche Mëttel vir.

Zu den Doudesaffer zielen eng 73 Joer al Passantin genau wéi e 45 Joer ale Papp mat senger 9 Wochen aler Duechter, eng 52 al Vëlosfuererin an eng 25 Joer al Studentin. Vill Mënsche goufen donieft schwéier blesséiert. En etlech Affer si psychesch traumatiséiert.

D'Motiv ass onkloer. D'Ermëttler gi vun engem perséinlechen Hannergrond aus. Den 51 Joer ale Mann, dee bei der Amokfaart alkoholiséiert war, soll duerch seng perséinlech Liewensëmstänn frustréiert gewiescht sinn.

Enger virleefeger Aschätzung vun engem psychiatreschen Expert no leit de Mann un enger Psychos. Am Prozess wäert deemno och musse gekläert ginn, ob de presuméierten Täter ageschränkt scholdfäeg ass. Hiweiser fir méiglech aner Motiver, zum Beispill ideologescher oder politescher Aart, hu sech Informatiounen no bei den Ermëttlungen net erginn.