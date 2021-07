No bal 20 Joer hunn d'Nato- an d'US-Truppen hir gréisste Militärbasis Bagram geraumt.

Dat deit wuel drop hin, datt all d'Truppen aus dem Afghanistan ofgezu ginn. Dat huet een héije Beamte vun der US-Arméi matgedeelt.

De Stëtzpunkt wier un afghanesch Sécherheetsdéngschter iwwergi ginn, mellen d'US-Medien.

Den afghanesche Verdeedegungsministère huet sech bis elo net dozou geäussert. Déi radikalislamesch Taliban, déi nees um Virmarsch sinn, begréissen de Réckzuch vun den Truppen. Dëst géing erméiglech, datt d'Afghane selwer iwwer hir Zukunft decidéiere kënnen.

Bagram ass déi gréisste Militärbasis vun den USA an der Nato am Afghanistan. Um Stëtzpunkt, deen ongeféier 50 Kilometer vun der Haaptstad Kabul fort ass, waren zäitweis bis zu 30.000 Truppe stationéiert.

Op der Basis ass och e Prisong, an deem Taliban-Kämpfer, islamistesch Extremisten an Terrorverdächteger festgehale goufen.

Déi meescht Nato-Zaldote goufe schonns aus dem Afghanistan ofgezunn. Enn Abrëll hat een domat schrëttweis ugefaangen. Et gëtt keng offiziell Nouvellen, wou nach US- oder Nato-Truppe sinn. International Zaldoten dierften awer nach um Fluchhafe Kabul sinn, am Haaptquartéier vun der Nato-Missioun "Resolute Support" am Zentrum vun der Stad a wuel och an der US-Ambassade.

Dass si elo Bagram verloossen, deit drop hin, datt deemnächst alleguerten déi international Truppen ofgezu ginn. E geneeën Datum steet awer nach net fest.