An Äthiopien sinn iwwer 400.000 Mënsche vun enger Hongersnout betraff, wéinst dem Konflikt an der nërdlecher Regioun vum Tigray, sou d'Uno.

Zanter 8 Méint herrscht hei Krich tëschent der Regierung an de regionalen Autoritéiten. Béide Säite gi Verstéiss géint d'Mënscherechter reprochéiert. D'Vereenten Natiounen hunn iwwerdeems d'Rebellen opgefuerdert, de Waffestëllstand ze respektéieren, deen d'ethiopesch Regierung unilateral ausgeruff hat.

E Freideg war déi éischt ëffentlech Reunioun vum Uno-Sécherheetsrot iwwert dëse Konflikt. D'Situatioun am Tigray hätt sech an de leschte Wochen dramatesch verschlëmmert, huet et hei geheescht. 5,2 Millioune Mënsche bräichten humanitär Hëllef, virop Kanner a Fraen.



De Konflikt tëscht der Regierung a lokalen Rebellen an der Regioun Tigray war am November eskaléiert. D'Regierung hat eng Militäroffensiv géint d'Organisatioun TPLF lancéiert, déi bis dohin un der Muecht war an der Regioun. De Konflikt gouf ëmmer méi komplex. Och d'Arméi aus dem Nopeschland Eritrea ass involvéiert. Honnert Dausende Leit hu misse flüchten.