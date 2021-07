Nieft der Canicule, déi Rekord-Temperature vu bal 50 Grad erreecht huet, goufen duerch Wiedere Bränn ausgeléist.

Eng 12.000 Blëtzer sollen e Freideg a British Columbia um Himmel ze gesi gewiescht sinn. Net manner wéi 152 Bränn goufe bis ewell gezielt, 89 dovun sinn an de leschten 2 Deeg ausgebrach. Besonnesch hefteg ass d'Géigend ëm d'Stad Kamloops betraff, 350 Kilometer nordëstlech vu Vancouver.

En Donneschdeg eréischt hunn eng Dausend Leit missen am Nordoste vu Vancouver evakuéiert ginn, well hiert Duerf zu 90 Prozent ofgebrannt ass. D'Arméi gouf elo zur Ënnerstëtzung op d'Plaz geschéckt, fir ënner anerem bei Bedarf logistesch Hëllef ze leeschten.

Déi um Pazifik geleeë Provënz British Columbia leit zanter Deeg ënner enger extrem staarker Hëtzt an Dréchent. Dës Bränn géife weisen, dass een eréischt an der éischter Phas vun engem laangen a schwierege Summer steet, sou de kanadesche Minister fir ëffentlech Sécherheet, Bill Blair.

Experte maachen de Klimawandel fir déi aktuell Wiedersituatioun am Weste vu Kanada an den USA verantwortlech. Am Kanada si schonn op d'mannst 700 Mënsche gestuerwen, an den USA 16.