E puer Haiser sinn an der Regioun Shizuoka verschott ginn no deeglaangem schwéiere Reen.

D'Lokalregierung huet Hëllef vun der Arméi gefrot, fir déi vermësste Leit ze retten. Iwwer 2.800 Stéit waren ouni Stroum.

Op Biller op der Tëlee ass ze gesinn, wéi eng Lawin aus Bulli an Debrisen e puer Haiser zu Atami, enger beléifter Vakanzeregioun honnert Kilometer vun Tokio ewech, ënnert sech begrueft. Aenzeien hunn ausgesot, dass sech dat immens grujeleg unhéieren hätt wéi d'Bullislawin sech weiderbeweegt huet.

De Regierungschef wëll sech Medieberichter no mat senge Ministeren treffen, fir iwwert déi duerch de Reen an d'Katastroph ausgeléiste Schied ze beroden. Wärend der Reenzäit kënnt et a Japan ëmmer nees zu heftegen Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen.