Si weist d'Virwerf alleguerte vun sech. Kee géing e Buch eleng schreiwen.

Et géif Forcë ginn, déi Changementer wéilte verhënneren a sachlech Debatten wéilten iwwerdecken, sou d'Politikerin géintiwwer de Funke-Zeitungen.

Demokratesch Parteie sollten am Respekt an am Anstand mateneen ëmgoen.