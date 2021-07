Wéi de philippinnesche Verdeedegungsministère matgedeelt huet, si beim Crash e Sonndeg de Moien och 50 Mënsche blesséiert ginn.

85 Leit waren u Bord vum Militärfliger, 40 vun hinne konnte gerett ginn, esou de Chef vun der Arméi. Deem sengen Aussoen no hätt de Pilot d’Landepist verpasst an dunn d’Kontroll iwwert d’Maschinn verluer. D’Zaldoten am Fliger ware just fäerdeg mat hirer Basis-Formatioun a sollten op der Insel Jolo stationéiert ginn, ënnert anerem fir géint déi islamistesch Terrorgrupp Abu Sayyaf virzegoen.