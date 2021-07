A Brasilien sinn nees zéngdausende Leit op d'Strooss gaangen, fir géint de President Jair Bolsonaro ze protestéieren.

Si hu Schëlder héich gehalen, op deenen "Bolsonaro Vëlkermäerder" a "Jo zu der Impfung" stoung.

A Brasilien si schonn iwwer 500.000 Mënsche wéinst dem Coronavirus gestuerwen. D'Demonstrante ginn der Regierung an hirer Krisegestioun d'Schold dorun. De President Bolsonaro huet de Risiko vum Virus an der Ëffentlechkeet dacks erofgespillt. Dobäi koumen dës Woch Accusatioune géint de rietsextreme President, iwwert e Fall vu Korruptioun am Zesummenhang mam Corona-Impfstoff Covaxin Bescheed gewosst ze hunn an näischt ënnerholl ze hunn. E Freideg gouf eng Enquête an deem Fall opgemaach.

Et sinn ewell déi drëtt Massendemonstratiounen a Brasilien zanter Enn Mee. D'nächst Joer si viraussiichtlech déi nächst Presidentschaftswalen.