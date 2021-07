D'Hëtzt an d'Dréchent suergt och elo am südfranséische Narbonne fir Problemer. Do brennt et op 250 Hektar.

Wéinst engem Feier an der südfranséischer Küsteregioun, sinn tëscht Clape an Narbonne-Plage, 250 Hektar Bësch verbrannt. An enger éischter Phas goufen 170 Mënche vun engem Camping a Sécherheet bruecht. Wunnhaiser sinn net betraff, sou de Buergermeeschter Didier Mouly.

🔥🌲#FeudeForêt #Narbonne Les 11 avions et hélicoptère bombardiers d’eau ont déjà réalisé 320 largages en soutien des près de 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs engagés sur le terrain.

⚠️Des évacuations préventives ont eu lieu, suivez les consignes des autorités @Prefet11 pic.twitter.com/4M3KHUcb7U — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 3, 2021

Den Ament sinn eng 400 Pompjeeën am Asaz fir d'Feier ënner Kontroll ze bréngen. D'Läschaarbechte wiere schwiereg, well de Wand ëmmer nees dréint, heescht et vum Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). Et gouf zousätzlech Hëllef aus der Loft ugefrot.

Zypern freet no Hëllef

Wéi d'Autoritéiten op Zypern e Sonndeg de Moie matdeelen, sinn op d'mannst 4 Persoune wéinst engem massive Bëschbrand am Süde vun der Insel ëm d'Liewe komm. Et kéint sech eventuell ëm 4 Ägypter handelen, déi zanter e Samschdeg vermësst ginn, esou den Inneministère.

Zypern huet Hëllef vun der EU a vun Israel gefrot am Kampf géint d'Feier. Am Süde vun der Insel huet sech e Feier e Samschdeg wéinst Wand a staarker Hëtzt séier ausgebreet an eng Rei Haiser zerstéiert.

Den zypriotesche President Nikos Anasatasiades huet vun engem ganz schwieregen Dag geschwat a Griicheland Merci gesot, déi 2 Läschfliger geschéckt haten, am Kader vum europäeschen Hëllefsmechanismus. Iwwert de selwechte Mechanismus sollen och nach 2 där Fliger aus Italien kommen. An Zypern huet och Israel gefrot, fir 4 Läschfligeren ze schécken.

© AFP

D'Pompjeeë mussen op e puer Fronte géint d'Feier kämpfen, eng Rei Dierfer hunn och missen evakuéiert ginn. Wéinst grousser Hëtzt a vill Wand hunn d'Flame sech immens séier ausgebreet.

Iwwer 170 Bränn a Kanada

Op d'mannst op 174 Plazen brennt et an der Provënz British Columbia, sou déi zoustänneg Autoritéiten e Samschdeg Lokalzäit. De Verdeedegungsminister Harjit Sajjan huet Zaldoten zur Ënnerstëtzung op d'Plaz geschéckt. Si solle mat Militärfligere bei de Läschaarbechten hëllefen a betraffe Mënschen evakuéieren.

© AFP Archivbild

Vun den 174 Bränn sinn der eleng an de leschten 2 Deeg 78 ausgebrach, nodeems e Freideg net manner wéi 12.000 Blëtzer gezielt goufen. Besonnesch staark betraff nach ëmmer d'Géigend ronderëm Kamloops, 350 Kilometer nordëstlech vu Vancouver.

USA och betraff

Weider südlech, an den US-Bundesstaaten Washington an Oregon, ginn nach e¨mmer Rekord-Temperature gemooss. Am Oregon ass d'Zuel vun den Doudegen duerch d'Hëtzt mëttlerweil op 94 geklommen.

An Nordkalifornien sinn honnerte vu Pompjeeën am Asaz, fir 3 Bëschbränn anzedämmen. Duerch d'Feier goufe scho bal 40.000 Hektar Land zerstéiert, dorënner och eng beléiften Touristendestinatioun.