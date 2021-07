Virun der mexikanescher Küst matten um Mier war e Freideg no enger Gasfuite e risegt Feier ausgebrach.

Eng 150 Meter vun der Buerinsel Ku-Maloob-Zaap ware Flamen um Mier ze gesinn. Op de soziale Reseauen hunn d'Biller vum Feier de Weekend fir Opreegung gesuergt. Virun der Hallefinsel Yucatan huet et ausgesinn wéi wann d'Waasser géing brennen, ze vergläiche mat Lava aus engem Vulkan.

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Et huet et sech ëm eng Fuite un enger Pipeline ënner Waasser gehandelt. De Brand wier e Freideg scho geläscht ginn, sou de staatleche Konzern Pemex. Et hätt hiren Aussoen no 5 Stonne gedauert, fir d'Flame mat Hëllef vu Stéckstoff ze läschen. Blesséiert gouf keen.

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Als méiglech Ursaach gëtt e Blëtz genannt, deen ageschloen hätt. Dat gouf awer nach net offiziell confirméiert. Et ass och net déi éischte Kéier, datt et zu esou engem Tëschefall koum.

1979 war aus enger Pemex-Buerinsel Ueleg ausgetrueden, bei deem knapp 300 Deeg laang op d'mannst eng hallef Millioun Tonnen Ueleg an de Golf vu Mexiko gefloss sinn. 2010 koum et do och zu enger Explosioun vun der BP-Buerinsel "Deepwater Horizon", der bis ewell gréisster Uelegkatastroph an där Aart. Iwwer 1.000 Kilometer Küst goufen deemools verknascht an Honnertdausenden Déiere si gestuerwen.

Pemex ass ee vun den Energiekonzerner op der Welt mat de meeschte Scholden. Well déi néideg Investitiounen a modern Technike feelen, geet d'Uelegproduktioun a Mexiko zanter Joren erof. De fréiere Pemex-Chef Emilio Lozoya ass wéinst Korruptiounsvirwërf ugeklot ginn a gouf leschte Juli vu Spuenien u Mexiko ausgeliwwert.