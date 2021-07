Bei engem Bootsausfluch um Chiemsee a Bayern ass en 29 Joer ale Student ëm d'Liewe komm.

Wéi d'Police mellt, ware 4 auslännesch Studenten e Samschdeg géint 16.30 Auer mat engem gelounte Boot tëscht Prien an Herreninsel ënnerwee, wéi et zum tragesche Virfall koum. Ee vun hinne war an d'Waasser gesprongen, ass awer kuerz drop ënnergaangen. Hie konnt éischten Ermëttlungen no net gutt schwammen.

Eréischt no 40 Minutten konnt de vermësste Mann no enger Sichaktioun aus 20 Meter Déift aus dem Waasser gebuerge ginn. Hie konnt um Wee an d'Spidol reaniméiert ginn. Do ass hien allerdéngs kuerz drop verscheet.