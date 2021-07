De Poopst François ass wéinst enger Sténose am Daarm an der Klinik a muss do operéiert ginn.

Dat deelt de Vatikan mat. No der Operatioun sollen et weider Detailer zum Gesondheetszoustand vum Chef vun der kathoulescher Kierch ginn. Et handelt sech ëm eng Operatioun, déi geplangt war.