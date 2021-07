Wéinst engem Tropestuerm gouf d'Sprengung virgezunn. Iwwer 121 Mënsche gëlle weider als vermësst.

D'Iwwerreschter vum Wunnkomplex, deen zu Surfside am US-Bundesstaat Florida an de Koup gefall war, si kontrolléiert gesprengt ginn. D'Instabilitéit vun der Ruin wär geféierlech gewiescht an hätt de Fortschrëtt vum Rettungsasaz am virun eelef Deeg an de Koup gefallenen Héichhaus behënnert, esou d'Buergermeeschtesch vum Bezierk Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Ausleefer vum Stuerm "Elsa" mat méiglechen heftege Wandstéiss a staarkem Reen goufen am Süde vu Florida erwaart.

De Wunnkomplex mat ronn 130 Wunnenge war de 24. Juni aus bis ewell nach ongekläerte Grënn deels an de Koup gefall. Zanterhier gëtt ronderëm d'Auer no Iwwerliewende gesicht. Antëscht goufe 24 Doudeger gebuergen. Iwwer 120 Persoune gëllen nach als vermësst, woubäi net gewosst ass, wéi vill Leit den Ament vum Ongléck am Gebai waren.

Nom Ongléck konnten d'Awunner vum Wunnkomplex net méi an hir Wunnengen, déi nach stoungen, goen - och net fir virun der Sprengung nach perséinlech Géigestänn erauszehuelen.