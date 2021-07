Nëmme 24 Schüler vun der Bethel Baptist High School am Staat Kaduna konnten entkommen.

D'Police wollt keng Detailer ginn, well de Rettungsasaz nach ëmmer leeft.

Zënter Jore sinn am Norden an am Zentrum vum Nigeria esou Attacken den Alldag. An de leschten 8 Méint si méi wéi Dausend Schüler vu kriminelle Banden entfouert ginn, fir esou Suen ze erpressen.