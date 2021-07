Am Ganze sinn iwwer de Weekend 88 Leit duerch Schosswaffe blesséiert ginn. Wéineg Grond also, de "4th of July" ze feieren.

Déi drëttgréisst Stad aus den USA huet am leschte Joer 774 Morde gemellt an domat dat zweetdéidlechst Joer an de leschten zwee Joerzéngten. 2021 kéint dës traureg Bilanz nach eemol iwwertraff ginn. Et goufen de Weekend dann och 5 Kanner an 2 Polizisten duerch Schëss verwonnt. U Feierdeegsweekender geet d'Gewalt zu Chicago ëmmer an d'Luucht. D'lescht Joer si ronderëm de 4. Juli 17 Mënschen duerch Schosswaffe gestuerwen a 87 goufe blesséiert. Landeswäit goufen et de Weekend méi wéi 400 Schéissereien, bei deenen op d'mannst 150 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.