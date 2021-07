4 Männer am Alter vun 28 bis 43 Joer kréie virgeworf, Kanner an engem Gaardenhaische schwéier mëssbraucht an Opnamen dovun am Darknet verbreet ze hunn.

Den Haaptbeschëllegten, en 28 Joer ale Mann aus Münster, gouf wéinst sexuellem Mëssbrauch vu Kanner an 29 Fäll zu 14 Joer Prisong mat rétention de sureté verurteelt. Seng Mamm huet sech misse viru Geriicht wéinst Bäihëllef veräntweren, well si vun den Dote vun hirem Jong soll gewosst hunn. Op si soll eng Prisongsstrof vu 5 Joer waarden. Déi aner Männer goufen zu 10, 11, respektiv 12 Joer Prisong verurteelt. Och hei huet d'Geriicht rétention de sureté ordonéiert. D'Urteeler sinn allerdéngs nach net rechtskräfteg. Virun engem Joer gouf de Mëssbrauchsfall opgedeckt. Am Zentrum vun den Ermëttlunge stounge Videoopname vun iwwer 20 Stonnen. D'Aarbecht vun der Police ass domat awer net ofgeschloss. Duerch d'Auswäertung vum Beweismaterial kommen ëmmer nei Verdächteger an d'Viséier vun der Police.