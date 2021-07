Den Ament géingen nämlech méi Mënschen duerch Waffegewalt oder Verbrieche stierwe wéi u Corona, huet de Gouverneur Andrew Cuomo betount.

Fir deem entgéintzewierken, soll eng Spezialunitéit vun der Police geschaaft ginn, déi sech mam Handel vu Schosswaffe beschäftegt. Donieft huet de Gouverneur ugekënnegt, dass a Preventiounsprogrammer soll investéiert ginn.

Am Verglach zu aneren US-Bundesstaaten huet New York streng Waffegesetzer. Allerdéngs muss ee just iwwert d'Grenz a Pennsylvania oder New Jersey fueren, fir liicht u Waffen ze kommen. A verschiddene Groussstied ass den Taux u Morden zejoert ëm 30 Prozent geklommen.

Mat engem neie Gesetzestext soll et an Zukunft méi einfach sinn, Kloe géint Waffenhiersteller oder -händler anzereechen. Ausserdeem soll mat engem neie Gesetz verhënnert ginn, dass Verbriecher, no deene gesicht gëtt, sech eng Waff uschafe kënnen.