D'Zentralbank huet annoncéiert, dass a Simbabwe de 50-Dollar-Schäin agefouert gëtt.

Dësen huet ëmgerechent e Wäert vu ronn 50 Cent. Am Summer 2019 gouf déi national Wärung nees am Land agefouert, virdru gouf op den US-Dollar, de südafrikanesche Rand oder den Euro zeréckgegraff. De Simbabwe-Dollar war wéinst der Hyperinflatioun zanter 2009 net méi ze gebrauchen. Op de Schäiner stoung zum Deel e Wäert vun 100 Billiounen Dollar.

Mam neie 50-Dollar-Geldschäin wiisst d'Angscht virun enger neier Hyperinflatioun am Land. Lescht Joer louch den Inflatiounstaux a Simbabwe bei iwwer 800 Prozent.

Kritik gouf et ënnert anerem vum Regierungskritiker Hopewell Chin'ono, deen op Twitter geschriwwen huet: "Du sees eppes aus iwwert d'Inflatioun an Dengem Land, wann s du 3 Geldschäiner vum héchste Wäert brauchs, fir e Béier am Supermarché ze kafen".