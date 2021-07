En Dënschdeg ass e Passagéierfliger vum Typ AN-26 mat 28 Leit u Bord vum Radar verschwonnen an ofgestierzt.

D'Maschinn ass 4 Kilometer vum Fluchhafen zu Palana erofgefall. Wéi de Regionalbüro vum Katastropheschutzministère matdeelt, hätt ee bis ewell 1 Doudegen identifizéiert. Ënnert den 28 Persounen u Bord waren der 6 vun der Crew an 22 Passagéier, dorënner 2 Mannerjäreger. 50 Persoune sinn den Ament op der Sich no de vermësste Persounen. Och Taucher an en Helikopter sollen an den Asaz kommen.