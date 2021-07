Onbekannter sinn an der Nuecht op e Mëttwoch an dem Jovenel Moïse säin Haus zu Port-au-Prince agebrach an hunn hien ëmbruecht.

Wéi de Premier annoncéiert huet, wier de Jovenel Moïse vun engem onbekannte Kommandotrupp ermort ginn. Seng Fra wier an der Attack blesséiert ginn a läit am Spidol. De Premier Claude Joseph huet d'Populatioun vun Haiti opgeruff, roueg ze bleiwen. Police an Arméi géife fir Uerdnung suergen. D'Wäiss Haus huet de Mord als "terribel an tragesch Attack" condamnéiert a seet sech bereet, fir dem Land an dëser Kris ze hëllefen. D'Dominikanesch Republik huet nom Mord direkt d'Grenz mam Nopeschland zougemaach.