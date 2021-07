Nodeems d'Schëff fräi war, ass et vum Sueskanal a Richtung Mëttelmier gefuer, esou en AFP-Journalist.

No 100 Deeg zéie Verhandlungen iwwert d'Entschiedegung, hunn d'Autoritéiten an Ägypten d'Containerschëff "Ever Given" fräi ginn. Dat risegt Schëff hat am Mäerz jo de Sueskanal wärend 6 Deeg blockéiert.

Nodeems d'Schëff fräi war, ass et a Richtung Mëttelmier gefuer, esou en AFP-Journalist. D'Zeremonie op där den Accord ënnerschriwwe gouf, ass live um Fernsee gewise ginn.

D'"Ever Given" huet de Sueskanal am Mäerz 6 Deeg laang blockéiert, wéi et dunn endlech fortgeschleeft konnt ginn, gouf et vun der Verwaltung vum Sueskanal saiséiert, fir iwwert eng Entschiedegung ze verhandelen. E Sonndeg da gouf et en Accord mam japanesche Schëffsproprietär Shoei Kisen Kaischa, eng Zomm gouf allerdéngs net genannt.

Ägypten soll wéinst der Blockad pro Dag tëscht 12-15 Milliounen Dollar verluer hunn, dobäi kommen dann nach d'Käschte vum Ofschleefen dobäi. Ufanks huet d'Land 916 Milliounen Dollar Entschiedegung verlaangt, dono gouf et iwwer e puer Etappen op 550 Millioune reduzéiert. Wéi et heescht, géif Ägypten niewent der Entschiedegung nach en Ofschleef-Schëff kréien.

Den 23. Mäerz war d'Ever Given" an e Sandstuerm geroden an op Grond gelaf. Dat 400-Meter-laangt Schëff ass dono queesch am Kanal hänke bliwwen, virdrun an hannendrun gouf et deels Staue vun iwwer 400 Schëffer.