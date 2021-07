Nodeems d'Kapitol de 6. Januar gestiermt gi war, haten déi grouss Online-Plattformen den Donald Trump verbannt. Dee wiert sech elo.

Facebook, Twitter an d'Google-Plattform Youtube haten dem Trump jo virgehäit, un der Gewalt deemools mat Schold gewiescht ze sinn an hien dowéinst gespaart. Beim Ugrëff op d'Parlamentsgebai duerch radikal Trump-Unhänger ware 5 Mënsche gestuerwen.

De fréieren US-President huet e Mëttwoch ugekënnegt, d'Internetrisen dowéinst ze verkloen. Hie wëll och géint d'Cheffe vun de Konzerner - Mark Zuckerberg, Sundar Pichai an Jack Dorsey - viru Geriicht ze zéien. De 75 Joer ale Republikaner gehäit den Internetentreprisen en Ugrëff op d'Riedefräiheet an "illegal, verfassungswiddreg Zensur" vir.

"Et gëtt kee bessere Beweis dofir, dass Big Tech ausser Kontroll ass, wéi d'Tatsaach, datt si den amtéierenden US-President verbannt hunn", sot den Donald Trump. "Wa si et mat mir maache kënnen, kënne se et mat jiddwerengem maachen. An dat ass genee dat, wat se maachen".

Den Trump kritiséiert d'Virgoe vun den Internetentreprisen an der Lutte géint d'Verbreedung vu falsche Behaaptungen am Kontext vun der Coronapandemie. Hie wéilt "Big Tech zur Rechenschaft zéien".

Datt den deemolegen US-President vun den Online-Déngschter verbannt gouf, war e schwéiere Schlag, ëmmerhin huet hien iwwer Twitter Dosende Milliounen Unhänger direkt erreecht. Facebook hat iwwerdeems Ufank Juni erkläert, den Trump nach op d'mannst bis Januar 2023 ze spären.