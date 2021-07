E 27 Joer alen Hollänner gouf wéinst engem europäeschen Haftbefeel un déi däitsch Police ausgeliwwert.

Hien huet sech an Däitschland wéinst illegalem Handel mat Drogen a verschiddene Fäll ze veräntweren. Hien an e puer weider Beschëllegt haten e puer Kilo Kokain, Marihuana, Amphetamin, Haschisch an Ecstasy-Pëllen an enger Wunneng a Bayern stockéiert. Dëst mat der Absicht, d'Drogen zu engem spéideren Zäitpunkt mat Gewënn ze verkafen.